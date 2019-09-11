Зеленский лишил Арьева и Герасимова высших дипломатических рангов

Президент Украины Владимир Зеленский лишил Владимира Арьева и Артура Герасимова высших дипломатических рангов, которые им присвоил экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится в тексте указа, который опубликован на сайте президента.



Своим указом Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла.



При этом Зеленский отметил, что присвоение дипломатических рангов было безосновательным.



Также президент отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко от 19 мая № 298 «О присвоении дипломатического ранга».