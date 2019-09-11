Журналист Сущенко назвал свое задержание спецоперацией ФСБ

Освобожденный украинский журналист Роман Сущенко, которого в России обвинили в шпионаже и приговорили к 12 годам тюрьмы, рассказал на первой пресс-конференции о своем уголовном деле, передает «theБабель».



По словам Сущенко, это была спланированная спецоперация ФСБ, которая готовилась около года.



«Это была продуманная, брутальна спецоперация, которая планировалась и разрабатывалась возможно более года. Это было работой российских спецслужб, и, разумеется, для меня это стало неожиданностью», — отметил он.



Сущенко добавил, что его обвиняли в сборе информации, которая представляла для РФ государственную тайну.

Адвокат Сущенко Марк Фейгин рассказал, как подробности фабрикации дела.



«Романа обвинили по 276 статье в шпионаже в пользу Украины. Эпизодами стали три встречи с известным Роману лицом, представителем Росгвардии. Эти разгвооры записывались, человек действовал под контролем ФСБ. Романа во все это втянули, сделали так, чтобы они общались. Человек этот его приглашал постоянно в Москву и из этого возникло дело, Романа задержали 30 сентября обвинили по 276 статье и вынесли приговор. Речь шла действительно о боевых действиях на Донбассе. Роману вменялось, что он пытался получить секретные сведения, которые легли в основу дела», — сказал Фейгин.



В интервью «Укринформу» Сущенко отметил, что в Москву он поехал три года назад «по семейным делам», а после решения части проблем встретился со старым знакомым который, служил во внутренних войсках. «Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" в какие-то секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ», — подчеркнул журналист.



Защита Сущенко собирается обжаловать его уголовное дело и обвинение в международных инстанциях.

Роман Сущенко вернулся в Украину 7 сентября в результате обмена с Россией по формуле 35 на 35.