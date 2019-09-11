УП рассказала о «брейнштормах» Зеленского в Офисе президента

Президент Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, для принятия важных решений не созывает ночные совещания «стратегической девятки», а проводит так называемые брейнштормы. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на источники.



На «брейштормы» Зеленский, в частности, приглашает трех человек из своего ближайшего окружения: главу Офиса президента Андрея Богдана, первого помощника Сергея Шефина и помощника Андрея Ермака.



Приходит также первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов, курирующий региональную политику и координирующий работу с мажоритарщиками.



Обычно на «брейнштормах» присутствовали заместители Богдана по информационным вопросам Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк.



Кроме работников Офиса на «брейншторм» Зеленского приглашают и других высокопоставленных членов команды, отмечает УП.



Если вопрос касается экономики, в ОП приходит премьер-министр Алексей Гончарук. Если речь о Верховной Рады, Зеленский приглашает спикера парламента Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Руслана Стефанчука, председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамия и первого зампредседателя фракции Александра Корниенко.



«Если при чужих людях Зеленский пытается производить хорошее впечатление, подбирает слова, включая свою харизму, то со своим окружением он не церемонится. Вова может быть достаточно жестким чуваком, может и слиться, и порой матерится. Если президент при вас матами, значит, он вам доверяет», - рассказал высокопоставленный источник из окружения президента.



Перед решением важного вопроса Зеленский «со всеми поговорит, послушает разные мысли», рассказал изданию старый товарищ президента. «Он действительно умеет слушать, и его можно убедить. Но окончательное решение всегда только за ним», — добавил собеседник.