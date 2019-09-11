Первое решение ЕСПЧ по делу «Украина против России» по Крыму ожидается через 6-12 месяцев

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) примет первое решение по делу «Украина против России» относительно Крыма через 6-12 месяцев. Об этом сообщил правительственный уполномоченный Иван Лищина после завершения слушаний, передает «Европейская правда».



«Можно надеяться, что в течение шести-двенадцати месяцев будет решение суда о приемлемости нашей жалобы по Крыму», - спрогнозировал он.



Это решение определит, имеет ли ЕСПЧ право рассматривать жалобу по существу, поскольку Россия это категорически отрицает.



Также уполномоченный Украины сообщил, что следующая жалоба Украины против России, которая будет рассматриваться в ЕСПЧ, касается нарушений прав человека на Донбассе. В октябре уже новое правительство должно представить материалы, их подготовка ведется.



Лищину который является правительственным уполномоченным и заместителем министра юстиции, должны освободить от должности в рамках смены правительства. Другие заместители министра уже уволены.