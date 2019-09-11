Разумков назвал «кнопкодавство» мажоритарщика из Донетчины недопустимым

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на первое «кнопкодавство» в новом парламенте и назвал действия депутат мажоритарщика из Донецкой области Александра Ковалева недопустимыми.



Он напомнил, что вчера, 10 сентября, общественным движением «Честно» был зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва.



«С чем вас и поздравляю, к сожалению. <...> Такие действия являются недопустимыми. Надеюсь, что такого не будет в Верховной Раде», — резюмировал Разумков.



Спикер выразил надежду, что после принятия необходимых законов, которые депутаты «обещали народу», «кнопкодавство» будет «недопустимо и невозможно».

Факт «кнопкодавства» депутатом Александром Ковалевым был зафиксирован на видео. Сначала он опровергал «кнопкодавство», но после просмотра видео, фактически, признал, что поступил неправильно.