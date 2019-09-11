Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину. Начаты переговоры для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга после заседания Кабинета министров, передает «Интерфакс-Украина».



«У нас сегодня в Украину прибыла миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры. Говорить о результатах еще рано. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем с развернутым месседжем об этом», – сказал он в среду.



По его словам, миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.



В МВФ агентству «Интерфакс-Украина» подтвердили прибытие миссии в среду.



Во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде 29 августа Гончарук сообщил, что с миссией намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.



Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы - около 3,9 млрд долларов.