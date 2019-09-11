В Киеве и Москве заявили о готовности к переговорам по газу

Премьер-министр Алексей Гончарук прогнозирует, что газовые переговоры с Россией будут сложными, но заверил, что Украина к ним подготовилась.



«Сегодня провели совещание с руководителями НАК "Нафтогаз" и убедились, что государство хорошо подготовилось к зиме... Конечно, впереди сложные переговоры с Россией», — сказал Гончарук брифинге по итогам заседания Кабинета министров.



Министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что Москва также готова к переговорам. «Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации», — цитирует Новака «РИА Новости».

19 сентября в Брюсселе состоятся трехсторонние переговоры по газу при участии представителей Евросоюза, Украины и России.



Соглашение о транзите газа между Россией и Украиной закончится в конце этого года, новый контракт пока не подписан.