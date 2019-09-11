Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада не признает российские выборы на территории Крыма

11 сентября 2019, 18:10

Рада не признает российские выборы на территории Крыма

Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов на территории аннексированного Крыма.

За соответствующее постановление (№2119) проголосовали 325 народных депутатов на заседании парламента 11 сентября.

«В рамках колонизации оккупированных территорий Российская Федерация осуществляет незаконные действия, в том числе проводит выборы - последние такие выборы в органы местной власти проводились на территории РФ и, в том числе, проведены РФ на территории оккупированных украинских регионов - Автономной республики Крым и г.Севастополь 8 сентября», - сказал председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на вечернем пленарном заседании Верховной Рады, представляя проект заявления.

По словам главы комитета, заявление не вернет Крым, но станет четким доказательством того, что национальной идеей Украины является возвращение территорий, которые на данный момент она не контролирует.

Текст заявления пока не обнародован на сайте Верховной Рады.

ТЕМЫ

Места
Россия Крым
Прочее
местные выборы

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:35
«Едем домой». Цемаха в Москве встретила дочь
20:10
В Донецке интернет стал хуже работать из-за аварии
16:44
Соратник Пушилина по «МММ» утверждает, что «Донецкая республика» есть во многих городах Украины
15:04
В «ДНР» заявили о 18 смертях на предприятиях с начала года
14:30
«ДНР» будет изымать земельные участки возле КПП «Еленовка» и «Александровка»
08:26
В ОБСЕ подтвердили смерть жительницы села под Донецком
23:17
Новые наблюдения ОБСЕ и секреты «ДНР». Главное за день
17:31
ОБСЕ зафиксировала более тысячи новых мин на Донбассе
15:27
«ДНР»: В Макеевке на шахте пострадал горняк
10:42
В «ДНР» опровергли обнаружение взрывчатки у детской больницы в Донецке
09:41
Осколки противотанковой ракеты во дворе. ОБСЕ видела повреждения домов в Ясиноватой
23:46
Взрывчатка в Луганске и Донецке, приговоры от «Л-ДНР» и проблемы со бытом угля. Главное за день
22:13
Российские СМИ рассказали о взрывном устройстве в районе детской больницы в Донецке
21:54
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
20:54
Чех, воюющий за «ДНР», лишился ноги на Донбассе
все новости
20:35
«Едем домой». Цемаха в Москве встретила дочь
20:10
В Донецке интернет стал хуже работать из-за аварии
19:00
Во Франции рассказали, что надеются на «нормандскую» встречу в сентябре
18:10
Рада не признает российские выборы на территории Крыма
17:40
После обмена Нидерланды считают Цемаха подозреваемым, а не свидетелем по делу MH17
17:05
ОБСЕ зафиксировала военную технику и новые траншеи на участках разведения
16:44
Соратник Пушилина по «МММ» утверждает, что «Донецкая республика» есть во многих городах Украины
16:16
В Киеве и Москве заявили о готовности к переговорам по газу
16:10
Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы
15:56
Разумков назвал «кнопкодавство» мажоритарщика из Донетчины недопустимым
15:29
Гончарук отказался отвечать на вопросы о Коломойском и РФ на брифинге по итогам заседания Кабмина
15:28
Первое решение ЕСПЧ по делу «Украина против России» по Крыму ожидается через 6-12 месяцев
15:04
В «ДНР» заявили о 18 смертях на предприятиях с начала года
14:37
УП рассказала о «брейнштормах» Зеленского в Офисе президента
14:30
«ДНР» будет изымать земельные участки возле КПП «Еленовка» и «Александровка»
все новости
ВИДЕО
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
09 сентября, 21:54
Украина и Россия обменялись заключенными. Как это было
07 сентября, 14:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция