Рада не признает российские выборы на территории Крыма

Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов на территории аннексированного Крыма.



За соответствующее постановление (№2119) проголосовали 325 народных депутатов на заседании парламента 11 сентября.



«В рамках колонизации оккупированных территорий Российская Федерация осуществляет незаконные действия, в том числе проводит выборы - последние такие выборы в органы местной власти проводились на территории РФ и, в том числе, проведены РФ на территории оккупированных украинских регионов - Автономной республики Крым и г.Севастополь 8 сентября», - сказал председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на вечернем пленарном заседании Верховной Рады, представляя проект заявления.



По словам главы комитета, заявление не вернет Крым, но станет четким доказательством того, что национальной идеей Украины является возвращение территорий, которые на данный момент она не контролирует.



Текст заявления пока не обнародован на сайте Верховной Рады.