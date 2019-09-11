Чиновники-переселенцы отказались от идеи посетить Луганск

Директор региональной дирекции телекомпании «UA:Донбасс» Андрей Шаповалов, директор департамента массовых коммуникаций Луганской областной госадминистрации (ЛОГА) Денис Денищенко и начальник управления молодежи и спорта ЛОГА Антон Волохов отказались от идеи посетить Луганск.



Денищенко на странице в Facebook написал, что инициатива «Иду в Луганск», которая условно названа акцией «Мост», была социальным экспериментом. Чиновник утверждает, что через некоторое время он с коллегами представит результаты эксперимента, которые «шокировали».



Денищенко высказал мнение, что Киев не хочет замечать то, что «регион умирает» в то время как их «инициативу осудили не дали права и времени сказать слова в свою защиту».



«Информационная война полностью проиграна и держится только на плечах активистов, волонтеров и местных лидеров их инициатив. О национальной безопасности мы слышим только из уст ответственных чиновников в Киеве, дальше зачастую это не идет. Тут сложно и часто просто опасно. Это суровая реальность. Поэтому мы никуда не идем. Пока это только мечта, лично для меня. Спасибо», - написал чиновник.

9 сентября менеджер регионального телеканала общественного вещания «UA:Донбасс» Андрей Шаповалов вместе с чиновниками Луганской облгосадминистрации Денисом Денищенко и Антоном Волоховым заявили, что поедут в Луганск 14 сентября 2019 года.



Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что не поддерживает акцию.