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Чиновники-переселенцы отказались от идеи посетить Луганск

11 сентября 2019, 21:44

Чиновники-переселенцы отказались от идеи посетить Луганск

Директор региональной дирекции телекомпании «UA:Донбасс» Андрей Шаповалов, директор департамента массовых коммуникаций Луганской областной госадминистрации (ЛОГА) Денис Денищенко и начальник управления молодежи и спорта ЛОГА Антон Волохов отказались от идеи посетить Луганск.

Денищенко на странице в Facebook написал, что инициатива «Иду в Луганск», которая условно названа акцией «Мост», была социальным экспериментом. Чиновник утверждает, что через некоторое время он с коллегами представит результаты эксперимента, которые «шокировали».

Денищенко высказал мнение, что Киев не хочет замечать то, что «регион умирает» в то время как их «инициативу осудили не дали права и времени сказать слова в свою защиту».

«Информационная война полностью проиграна и держится только на плечах активистов, волонтеров и местных лидеров их инициатив. О национальной безопасности мы слышим только из уст ответственных чиновников в Киеве, дальше зачастую это не идет. Тут сложно и часто просто опасно. Это суровая реальность. Поэтому мы никуда не идем. Пока это только мечта, лично для меня. Спасибо», - написал чиновник.

9 сентября менеджер регионального телеканала общественного вещания «UA:Донбасс» Андрей Шаповалов вместе с чиновниками Луганской облгосадминистрации Денисом Денищенко и Антоном Волоховым заявили, что поедут в Луганск 14 сентября 2019 года.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что не поддерживает акцию.

ТЕМЫ

Места
Луганск
Люди
Андрей Шаповалов Денис Денищенко Антон Волохов

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