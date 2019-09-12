На Донбассе погиб командир роты разведчиков «ДНР»

На Донбассе погиб полевой командир одного из незаконных вооруженных формирований «ДНР» Алексей Троцай. Информацию о смерти боевика с позывным «Лев» распространили члены «ДНР» в социальных сетях.



По словам боевиков, Троцай скончался 10 сентября в реанимации от ранения, которое получил в ходе боевых действий.



«Медики сделали все от них зависящее, но организм не справился с последствиями ранения, полученного при попытке вывезти тело погибшего товарища с передовой. Завтра в двенадцать часов в ДК Железнодорожников в Ясиноватой состоится прощание с командиром роты разведки Востока Алексеем Троцаем», - написал глава незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский в соцсети «ВКонтакте».