Мужчина подорвался под Луганском

В результате подрыва на взрывоопасном предмете пострадал мужчина 1973 года рождения. Как сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР», инцидент произошел в поселке Лозовский Славяносербского района (неподконтрольная украинским властям территория Луганской области).



Диагноз пострадавшего: множественные осколочные травмы живота, травматическую ампутацию левого локтевого сустава, открытая челюстно-лицевая травма. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в Луганскую клиническую больницу.



Продолжение: Стало известно, что мужчина погиб, еще один был ранен в результате взрыва гранаты в Лозовском. Погибший взорвал гранату во время распития алкоголя на даче.