В Днепре коммунальщики сняли флаги с могил погибших бойцов АТО. Активисты возмущены

В Днепре коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на Краснопольском кладбище у могил погибших на Донбассе бойцов активистами. Об этом сообщает «Радио Свобода».



Директор департамента соцполитики мэрии Днепра Юлия Дмитрова сказала журналистам, что инициативная группа не согласовала с городскими властями и администрацией кладбища установку нескольких десятков металлических флагштоков с флагами.



По словам чиновницы, установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, и в адрес мэрии начали поступать жалобы. Она заверила, что флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас они хранятся у администрации кладбища.



Дмитрова подчеркнула, что местные власти разработали стратегию упорядочения кладбища. «Договорились в течение полугода установить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент — заменить кресты на могилах неустановленных бойцов <...> установить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий — приспускать», — рассказала она.



За всеми этими могилами следит КП «Ритуальные услуги» и администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. «И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя», — резюмировала чиновница мэрии.



В свою очередь, представитель инициативной группы, волонтер батальона «Донбасс» Алина Смирнова рассказала, что в августе активисты за свой счет установили на могилах бойцов на этом кладбище 8 флагов батальона «Донбасс» и 21 флаг Украины. По ее словам, снятие флагов вызвало возмущение у инициаторов проекта и семей погибших.



«Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона» Донбасс «были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в общем похоронено 11 бойцов "Донбасса". Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще — документы об этом лягут на стол президенту», — сказала волонтер журналистам.