Три добровольческих батальона передали свое оружие полиции

В Донецкой области состоялось разоружение трех добровольческих подразделений — батальонов им.Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Об этом сообщает Национальная полиция.



Бойцы добровольно передали арсенал оружия правоохранителям 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ командования добровольческих подразделений. В частности, во время передачи оружия присутствовал первый замруководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин.



По его словам, переданное оружие будет служить отпору вооруженной агрессии РФ.