Рада отстрочила наложение штрафов на собственников «евролблях»

Верховная Рада отсрочила сроком на 90 дней наложение штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств. За соответствующий законопроект № 1030 проголосовали 284 народных депутата, передает «Интерфакс-Украина».



«Эта отсрочка до конца года, которую мы предлагаем и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей — это уже последнее решение. Больше после этого мы к этому вопросу возвращаться не будем», — сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с трибуны парламента.



Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составляет 85 тысяч гривен. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тысяч гривен или конфискация.



Штраф за передачу транспортного средства на «евробляхах» в распоряжение другому лицу или использование авто в коммерческих целях составляет 34 тысячи гривен.