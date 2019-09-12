Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада отстрочила наложение штрафов на собственников «евролблях»

12 сентября 2019, 11:21

Рада отстрочила наложение штрафов на собственников «евролблях»

Верховная Рада отсрочила сроком на 90 дней наложение штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств. За соответствующий законопроект № 1030 проголосовали 284 народных депутата, передает «Интерфакс-Украина».

«Эта отсрочка до конца года, которую мы предлагаем и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей — это уже последнее решение. Больше после этого мы к этому вопросу возвращаться не будем», — сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с трибуны парламента.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составляет 85 тысяч гривен. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тысяч гривен или конфискация.

Штраф за передачу транспортного средства на «евробляхах» в распоряжение другому лицу или использование авто в коммерческих целях составляет 34 тысячи гривен.

 

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:48
В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке
11:24
«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты
10:55
Глава «ДНР» уточнил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа»
08:54
Мужчина подорвался под Луганском
23:22
Новый статус Цемаха и подготовка к «нормандской» встрече в Париже. Главное за день
21:29
В Донецке во время тушения пожара ранены трое спасателей
20:35
«Едем домой». Цемаха в Москве встретила дочь
20:10
В Донецке интернет стал хуже работать из-за аварии
16:44
Соратник Пушилина по «МММ» утверждает, что «Донецкая республика» есть во многих городах Украины
15:04
В «ДНР» заявили о 18 смертях на предприятиях с начала года
14:30
«ДНР» будет изымать земельные участки возле КПП «Еленовка» и «Александровка»
08:26
В ОБСЕ подтвердили смерть жительницы села под Донецком
23:17
Новые наблюдения ОБСЕ и секреты «ДНР». Главное за день
17:31
ОБСЕ зафиксировала более тысячи новых мин на Донбассе
15:27
«ДНР»: В Макеевке на шахте пострадал горняк
все новости
12:27
Депутаты от «Слуги народа» извинились за «кнопкодавство» и отказались от зарплаты
12:02
На Луганщине задержан водитель боевиков, перегонявший технику из РФ
12:01
Бывшая жена Тимощука хочет разделить 5 квартир, капиталы в банке и зарплату в «Зените»
11:48
В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке
11:24
«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты
11:21
Рада отстрочила наложение штрафов на собственников «евролблях»
10:55
Глава «ДНР» уточнил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа»
09:27
В Днепре коммунальщики сняли флаги с могил погибших бойцов АТО. Активисты возмущены
09:15
Три добровольческих батальона передали свое оружие полиции
08:54
Мужчина подорвался под Луганском
08:11
Двое украинских военных погибли, один тяжело ранен на Донбассе
00:30
На Донбассе погиб командир роты разведчиков «ДНР»
23:22
Новый статус Цемаха и подготовка к «нормандской» встрече в Париже. Главное за день
21:44
Чиновники-переселенцы отказались от идеи посетить Луганск
21:29
В Донецке во время тушения пожара ранены трое спасателей
все новости
ВИДЕО
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
09 сентября, 21:54
Украина и Россия обменялись заключенными. Как это было
07 сентября, 14:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция