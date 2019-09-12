На Луганщине задержан водитель боевиков, перегонявший технику из РФ

Житель неподконтрольного властям Хрустального (бывш.Красный Луч) Луганской области задержан по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



35-летнего подозреваемого правоохранители обнаружили среди пассажиров автобуса, который следовал в Харьков. Во время проверки документов выяснилось, что мужчина значится в базах МВД как участник НВФ.



По словам подозреваемого, в ноябре 2014 года из-за сложной финансовой ситуации он устроился водителем в мотострелковую бригаду «народной милиции ЛНР»



«В функциональные обязанности мужчины входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области», — заявляют в полиции.



«За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере 300 долларов США, а впоследствии 15 000 российских рублей», — говорится в сообщении.



В отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».