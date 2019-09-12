Бывшая жена Тимощука хочет разделить 5 квартир, капиталы в банке и зарплату в «Зените»

Бывшая жена тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука, который в прошлом также выступал за сборную Украины и «Шахтер», Надежда подала иск о разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов. Об этом пишет «Фонтанка».



Она просит Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признать совместно нажитыми 5 квартир в элитном жилом доме на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Тимощук заключил договоры долевого участия на их строительство в 2016 году. Кроме того, она просит взыскать в свою пользу половину денежных средств со счетов в Газпромбанке.



Кроме того, экс-супруга тренера просит удерживать треть его ежемесячных доходов в пользу двух несовершеннолетних детей. В 2010 году у пары родились дочери-близнецы. Отмечается, что суд не стал блокировать счета Тимощука, так как истец не конкретизировала сумму, которая, по ее мнению, подлежит аресту.



«Суд принял меры по обеспечению иска и запретил Росреестру совершать любые регистрационные действия с объектами недвижимости, принадлежащими Тимощуку», — рассказал руководитель юридической конторы Андрей Тындик.



Бывшая жена живет в Германии, где футболист играл в 2009 — 2013 годах за «Баварию». Развод супружеской пары произошел в 2016 году.



В Германии Надежда Тимощук тоже подала на алименты, и участковый суд Штанберга частично удовлетворил ее требования. По его решению тренер «Зенита» обязан каждый месяц выплачивать бывшей семье около 15 тысяч евро — по 2500 каждой дочери и 10 тысяч Надежде. Механизма принудительного взыскания не существует, так как между Россией и Германией нет договоренностей.

Анатолий Тимощук перешел в «Зенит» из «Шахтера» в 2007 году. Карьеру игрока он закончил в 2016 году и вернулся в клуб из Петербурга в качестве тренера.