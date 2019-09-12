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Зеленский уволил главу Службы внешней разведки и сразу назначил его первым замглавы СБУ

12 сентября 2019, 13:00

Зеленский уволил главу Службы внешней разведки и сразу назначил его первым замглавы СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью («управление К»). Об этом говорится в указах главы государства № 681 и № 682.

В свою очередь указом № 683 Зеленский назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ.

Владислав Бухарев был назначен главой Службы внешней разведки 11 июля.

Семья Бахарева владеет домом площадью более 700 квадратных метров и несколькими участками суммарно на 3 тысячи квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в аннексированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.

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