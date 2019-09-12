«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных

Сегодня, 12 сентября, на мосту в городе Счастье Луганской области состоялась седьмая передача заключенных с неподконтрольной территории, которые были осуждены до начала вооруженного конфликта. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Представители группировки «ЛНР» передали 54 человека: самому младшему из них 26 лет, самому старшему — 61 год.



Одного из них освободят сразу после прохождения необходимых процедур, сообщила Денисова. Это связано с окончанием срока отбывания наказания.



«Также передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлен», — отметила она.



Представительница «ЛНР» Ольга Кобцева в комментарии сепаратистскому ресурсу ЛИЦ подтвердила передачу 54 заключенных, изъявивших отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.



Таким образом, с декабря 2018 года с неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей было перемещено 386 осужденных, из них 105 человек — освобождены.

