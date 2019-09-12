СМИ: Отправленные в Москву участники обмена содержатся «на фильтрации»

35 участников обмена, которые 7 сентября были отправлены в Москву из Киева, сейчас содержатся «на фильтрации», пишет МК.ru. Издание подчеркивает, что они «выходят на связь урывками».



«Известно, что пока их содержат на фильтрации, очевидно, с ними для сбора информации работают силовики. Но, по данным наших источников, все происходят довольно мягко. Так как основной этап проверки состоялся еще перед их освобождением на территории Украины, когда составляли списки», — говорится в публикации.



МК.ru отмечает, что до этого последнего обмена ранее всех освобожденных доставляли сначала на подконтрольной группировке «ДНР» территории, где они вместе находились «на карантине» примерно две недели. Так, например, было во время последнего самого масштабного обмена в декабре 2017 года. Тогда освобожденных привезли в Донецк, обыскали вещи, отобрали телефоны, свободного выхода в город им не дали.



Все это оправдывали необходимостью проверки и что у людей нет документов, которые еще нужно восстановить, пишет издание. «По результатам потом освобождали небольшими группами, некоторые, особо подозрительные или качавшие права, задержались примерно на месяц», — отмечается в публикации.

7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. В тот же день Офис президента Украины опубликовал список вернувшихся в страну украинцев.



Кремль до сих пор не опубликовал список прилетевших в Москву в результате обмена. Приблезительный список лиц переданных российской стороне был составлен на основе сообщений СМИ и адвокатов. Из этого перечня ясно, что не все переданные — граждане России.



В частности, в Москву прилетели главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и боевик «ДНР», фигурант дела MH17 Владимир Цемах. Вышинский дал несколько интервью российским СМИ. Накануне дочь Цемаха заявила, что вместе с отцом возвращается из Москвы на Донбасс.