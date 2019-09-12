Зеленский и Трамп еще не согласовали короткую встречу в Нью-Йорке

Украинская и американская стороны еще не определили дату короткой встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа «на полях» Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает «Интерфакс-Украина».



«Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке», — сказал он.



По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.



Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.



«Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи)», — пояснил дипломат.



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