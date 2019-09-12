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УПЛ объяснила раннее начало матча «Мариуполь» — «Динамо» прифронтовыми реалиями. Но это неправда

12 сентября 2019, 15:11

УПЛ объяснила раннее начало матча «Мариуполь» — «Динамо» прифронтовыми реалиями. Но это неправда

Футбольный матч 4-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) «Мариуполь» — «Динамо», который был перенесен из-за участия команд в еврокубках, состоится в среду, 25 сентября, в 17:00. Как сообщается на сайте УПЛ, при утверждении времени начала матча были учтены пожелания клубов и канала-транслятора «Футбол 1/2».

Исполнительный директор премьер-лиги Евгений Дикий сказал Tribuna.com, что раннее начало поединка связано с «особенностью прифронтового города». «Ни полиция, ни другие службы на дадут разрешения на проведение матча в более позднее время», — добавил он.

Представитель УПЛ заверил, что такое время начала матча устраивает оба клуба. «Киевляне смогут нормально вернуться, потому что есть нюансы в вопросах логистики, если это позднее время. Мы понимаем болельщиков. Но если говорить о Мариуполе, то люди придут на матч. Там в это время рабочий день уже завершаются. Никаких проблем с этим не имеет», — подчеркнул Дикий.

Вместе с тем Центральный отдел полиции Мариуполя на запрос Tribuna.com ответил, что никаких временных рамок они не устанавливали.

«Ограничений по проведению футбольных матчей нет. Все проводится согласно регламенту определенным премьер-лигой Украины. Правоохранители независимо от времени проведения матчей в Мариуполе обеспечивают охрану общественного порядка», — отмечается в ответе.

В полиции напомнили, что в Мариуполе третий год проводится музыкальный фестиваль MRPL FEST, который длится в течение трех суток с концертами с 16:00 до 6:00 утра.

Tribuna.com отмечает, что если игроки и тренеры «Динамо» смогут вернуться обратно в Киев самолетом из Запорожья, «то у болельщиков с этим большие проблемы». Последний поезд из Мариуполя в столицу отправляется в 18:47. Расстояние от стадиона до вокзала более 7 километров. Общественным транспортом можно добраться за полчаса. Таким образом болельщикам «Динамо» придется пропустить второй тайм, чтобы успеть на поезд.

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Мариуполь
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