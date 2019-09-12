Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине задержали боевика, который подорвал мост между Лисичанском и Рубежным

12 сентября 2019, 15:55

На Луганщине задержали боевика, который подорвал мост между Лисичанском и Рубежным

Фото: Отдел коммуникации полиции Луганской области Фото: Отдел коммуникации полиции Луганской области

Правоохранители задержали в Луганской области 51-летнего боевика незаконных вооруженных формирований, который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Задержанный нес службу на блокпостах и возводил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию — на территории Луганской и Донецкой областей минировал автодороги и мосты и подрывал их. С 2014 года числился в розыске, как участвовавший в незаконных вооруженных формированиях и незаконно хранивший огнестрельное оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевик входил в состав бандформирования «Полтинник».

Правоохранители установили, что он обустроил для себя жилье в лесу. Боевик был задержан в тот момент, когда, выйдя из леса, пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить мобильный телефон.

Как сообщается, задержанный признался, что минировал дорогу на Соледар, мосты в Лисичанске в районе улицы Красная и улицы Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.

В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты стартовый пистолет «Шмайсер», револьвер «Наган», 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык-ножа к винтовке времен ВОВ.

Следствие ведется по уголовным производствах, открытым по статье 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и статье 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, на Луганщине задержали водителя боевиков, который перегонял технику из России. 

ТЕМЫ

Места
Луганская область
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:28
Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе
13:44
«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных
11:48
В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке
11:24
«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты
10:55
Глава «ДНР» уточнил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа»
08:54
Мужчина подорвался под Луганском
23:22
Новый статус Цемаха и подготовка к «нормандской» встрече в Париже. Главное за день
21:29
В Донецке во время тушения пожара ранены трое спасателей
20:35
«Едем домой». Цемаха в Москве встретила дочь
20:10
В Донецке интернет стал хуже работать из-за аварии
16:44
Соратник Пушилина по «МММ» утверждает, что «Донецкая республика» есть во многих городах Украины
15:04
В «ДНР» заявили о 18 смертях на предприятиях с начала года
14:30
«ДНР» будет изымать земельные участки возле КПП «Еленовка» и «Александровка»
08:26
В ОБСЕ подтвердили смерть жительницы села под Донецком
23:17
Новые наблюдения ОБСЕ и секреты «ДНР». Главное за день
все новости
18:06
Дочь Цемаха заявила, что он вернулся на Донбасс
17:33
Зеленский: В Минске обсуждаются сроки и этапы освобождения украинских пленных
17:19
Рябошапка уволил главного прокурора Донетчины
17:06
Зеленский: На встрече «нормандской четверки» обсудят «формулу Штайнмайера»
16:28
Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе
15:59
ЕС продлил персональные санкции против РФ
15:55
На Луганщине задержали боевика, который подорвал мост между Лисичанском и Рубежным
15:11
УПЛ объяснила раннее начало матча «Мариуполь» — «Динамо» прифронтовыми реалиями. Но это неправда
14:54
Зеленский и Трамп еще не согласовали короткую встречу в Нью-Йорке
14:14
СМИ: Отправленные в Москву участники обмена содержатся «на фильтрации»
13:44
«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных
13:24
Вышинский хочет приехать в Киев на заседание суда в сентябре
13:00
В 2019 году компенсацию на покупку жилья получат 59 переселенцев-участников АТО
13:00
Зеленский уволил главу Службы внешней разведки и сразу назначил его первым замглавы СБУ
12:27
Депутаты от «Слуги народа» извинились за «кнопкодавство» и отказались от зарплаты
все новости
ВИДЕО
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
09 сентября, 21:54
Украина и Россия обменялись заключенными. Как это было
07 сентября, 14:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция