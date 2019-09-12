На Луганщине задержали боевика, который подорвал мост между Лисичанском и Рубежным

Фото: Отдел коммуникации полиции Луганской области

Правоохранители задержали в Луганской области 51-летнего боевика незаконных вооруженных формирований, который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



«Задержанный нес службу на блокпостах и возводил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию — на территории Луганской и Донецкой областей минировал автодороги и мосты и подрывал их. С 2014 года числился в розыске, как участвовавший в незаконных вооруженных формированиях и незаконно хранивший огнестрельное оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что боевик входил в состав бандформирования «Полтинник».



Правоохранители установили, что он обустроил для себя жилье в лесу. Боевик был задержан в тот момент, когда, выйдя из леса, пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить мобильный телефон.

Как сообщается, задержанный признался, что минировал дорогу на Соледар, мосты в Лисичанске в районе улицы Красная и улицы Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.



В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты стартовый пистолет «Шмайсер», револьвер «Наган», 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык-ножа к винтовке времен ВОВ.



Следствие ведется по уголовным производствах, открытым по статье 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и статье 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщалось, на Луганщине задержали водителя боевиков, который перегонял технику из России.