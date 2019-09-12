Рябошапка уволил главного прокурора Донетчины

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении главного прокурора Донецкой области Евгения Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Бондаренко был назначен на должность 6 июля 2016 года.



Тем же указом Рябошапка освободил от должностей главных прокуроров Полтавской и Черниговской областей Дмитрия Чибисова и Владимира Комашко.



Ранее генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областей.