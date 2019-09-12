Переселенцы из Луганской области создали детский дом семейного типа

Более пяти тысяч детей в Украине нуждаются в семье. Часто пребывание ребенка в приютах и интернатах несет риск негативных последствий. Боевые действия на Донбассе осложняют ситуацию в нашем регионе.



В 2020 году в Украине намерены отказаться от государственных интернатов. Ликвидация интернатов вовсе не означает, что дети останутся без крыши над головой. Власти обещают создавать условия для проживания детей с родителями, в приемных семьях, построить новые детские дома семейного типа.



Семья Закировых, Вероника и Ренат, - переселенцы с оккупированной территории Луганской области. После переезда создали в Лисичанске детский дом семейного типа. Приемные родители воспитали двоих родных детей и сейчас у них 10 приемных.



Взрослая родная дочь Вероники тоже стала мамой приемных детей. Она воспитывает одного родного ребенка и пятерых мальчиков и девочек, которых они с мужем-шахтером забирали из детских домов.



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