На неподконтрольной Донетчине сгорели 6 домов, повреждены работающие школа и детсад

В результате обстрела в селе Роза сгорели шесть домов, еще один поврежден. В Казацком - повреждены здания школы и детсада в Казацком. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«9 сентября в н. п. Роза (неподконтрольный правительству, 89 км к югу от Донецка) наблюдатели зафиксировали повреждения 7 домов гражданского населения (6 сгорели полностью) в результате обстрела, а также видели 14 воронок неподалеку», - говорится в отчете.



По оценке СММ, воронки образовались в результате разрывов 152-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с северо-запада.



Рядом с разрушенным домом по улице Центральной члены патруля СММ видели воронку, по оценке, образовавшуюся недавно в результате разрыва 152-мм артиллерийского снаряда, выпущенного с северо-западного направления. Наблюдатели также видели фрагменты ящиков для боеприпасов, маскировочную сетку и оборудование для тренировок рядом с домом.



Наблюдатели также видели следы военной техники неустановленного типа в поле к западу от населенного пункта.



В подконтрольном группировке «ДНР» селе Казацкое под Мариуполем наблюдатели видели разбитые 17 окон в здании функционирующей школы и трещину в окне работающего детсада.



Установить причину повреждений зданий СММ не удалось.



Несколько сотрудников школы и детского сада сообщили наблюдателям, что утром 6 сентября они были в Казацком, когда услышали взрывы. Они добавили, что школа и детсад будут закрыты до завершения ремонтных работ.



9 сентября директор школы сообщил о том, что школа вновь работает.