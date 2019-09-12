Главные события 12 сентября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Политика



Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны обсуждают этапы и сроки освобождения граждан Украины, удерживаемых в заключении.



Также он заявил о том, что Украина разрабатывает «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе с конкретными сроками.



Совет Европейского Союза продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан и компаний, причастных к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что считает «идеальным вариантом» вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного (федерального) округа.



В полиции Луганской области заявили о задержании боевика, который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории.



Права человека



Группировка «ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных, которые были осуждены до начала вооруженного конфликта.



Боевые действия



Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения действующих школы и детсада в неподконтрольном украинским властям Казацком в результате обстреле. Кроме этого, в селе Роза сгорели шесть домов, еще один поврежден.



В прифронтовом поселке Лозовский-1 Славяносербского района (неподконтрольная украинским властям территория Луганской области) при взрыве гранаты один человек погиб, еще один получил ранения.

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