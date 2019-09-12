США возобновили военную помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа решила разблокировать выделение военной помощи Украине. Об этом заявили в Сенате США, передает Reuters.



По словам сенаторов, Вашингтон выделил Украине 250 млн долларов в среду вечером, 11 сентября, за несколько часов до обсуждения поправки к закону о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу пересматривать утвержденный пакет помощи в будущем.



Издание Defense News пишет, что Государственный департамент США одобрил направление 141,5 млн долларов военной помощи Украине, которая включает выделение денег на снайперские винтовки и гранатометы.