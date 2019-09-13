Тейлор: США хотят увеличить помощь Украине в сфере безопасности

В США планируют увеличить помощь в сфере безопасности для Украины в 2020 году. Об этом сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Об этом сообщает УНИАН.



Тейлор отметил, что сейчас США не будут сокращать объем помощи в сфере безопасности для Украины.



«Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне», - отметил Тейлор.



По его информации, в Сенате обещают выделить больший объем помощи для Украины в следующем году.



«В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше», - подчеркнул Тейлор.



Американской дипломат также сообщил, что бюджетный пересмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.