«Цензурных слов у меня нет». Климкин прокомментировал уголовное производство НАБУ против него

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал уголовное производство, которое Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло в отношении него. В комментарии «Радио Свобода» он предположил, что это производство — попытка нанести репутационный ущерб и пообещал «действовать жестко».



«Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко — с контрисками и так далее», — сказал Климкин.

11 сентября стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина по факту возможных злоупотреблений служебным положением.



Иск в суд подал бывший народный депутат Виктор Вовк. Он утверждал, что Порошенко и Климкин злоупотребляли властью, когда давали распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их.