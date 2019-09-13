Зеленский: Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым не только словами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у его команды есть несколько форматов и идей по возвращению аннексированного Россией Крыма.



«Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. У нас есть несколько форматов, несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, потому что еще рано», — сказал он во время выступления на форуме YES в Киеве.



В этом контексте Зеленский отметил, что скоро будут «важные встречи» с лидерами «нормандского формата», а также с президентом США Дональдом Трампом. «Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым не только словами», — резюмировал президент Украины.