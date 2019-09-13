Кабмин согласовал назначение первого зама ДонОГА

Кабмин согласовал назначение Игоря Мороза первым заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.



Согласно декларации, Игорь Мороз проживает в Краматорске.



Вместе с женой он владеет тремя квартирами. Еще одна квартира в Киеве стоимостью 1 246 617 гривен находится в собственности дочери Екатерины Мороз, которая является студенткой Киево-Могилянской академии.



Также Игорю Морозу принадлежит автомобиль Mercedes-Benz E 430 1997 года выпуска.



Источником дохода указан киевский «Торговый дом» Метан плюс» в размере 5190 гривен. Жена Яна задекларировала заработную плату, полученную по основному месту работы на ООО «Шнайдер ЕНТЕРПРАЙЗ», в размере 37 266 гривен и доход от предоставления помещения в аренду на сумму 16 770 гривен.



Также Игорь Мороз задекларировал наличные средства в размере 37000 долларов, 15700 евро и 210 000 гривен. Жена Яна Мороз - 150 000 гривен наличных.