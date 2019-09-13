Порошенко допросили в Госбюро

Пятый президент Петр Порошенко пришел 13 сентября на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, передает «Украинская правда».



При этом Иванова не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия, однако в ГБР обещали опубликовать информацию позже.



После допроса Порошенко вышел на крыльцо ГБР, трансляцию вел телеканал «НАШ». В частности, по его словам, вопросы касались национализации ПриватБанка и событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда Россией были захвачены 24 украинских моряка и в дальнейшем Украина ввела военное положение в ряде областей.



Порошенко отметил, что были переданы его письменные показания.



В свою очередь спикер ГБР Иванова сказала, что допрос Порошенко касался возможного вмешательства в работу судей Окружного админсуда Киева. В частности, речь касалось заседания Совета национальной безопасности и обороны в апреле, на котором пятый президент высказал мнение о незаконности решения суда в деле об отмене национализации ПриватБанка.

Порошенко уже дважды ходил на допросы в ГБР в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода «Кузница на Рыбацком» и уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».



13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа.