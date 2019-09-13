Зеленский выступил за сохранение санкций против России до наступления мира в Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что санкции являются действенным «оружием» дипломатии как единственного пути к завершению войны на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.



«Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны закончить войну и вернуть свои территории. Но я не раз говорил: единственный путь к этому — дипломатия. Ее мощное и действенное оружие — это именно санкции», — сказал Зеленский во время выступления на форуме YES в Киеве.



Глава государства считает, что западные санкции против России должны сохраняться, пока не будет восстановлен мир в Украинском государстве.



«Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые — очень им благодарен, — нам помогают, но иногда они думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги — это нормально. В частности для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены», — подчеркнул Зеленский.

Накануне Совет Европейского Союза продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан и компаний.





