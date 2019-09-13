Президент Владимир Зеленский заявил, что среднестатистические украинские семьи не счастливы, в том числе из-за войны, бедности и несправедливости. Об этом он сказал во время выступления на 16-м форуме YES в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.



«Не менее важным явлется возвращение гражданам веры в справедливость путем преодоления многолетней коррупции, благодаря политической воле и созданию независимых правоохранительных, антикоррупционных и судебных органов», — сказал глава государства.



По его словам, в этом вопросе его мотивируют прогнозы скептиков, которые не верят в возможность достижения цели.



«Мы очень надеемся на наших недругов и постоянных скептиков. Они говорят, что в Украине это невозможно. И это замечательно, что они такое говорят. Ибо у нашей команды появляется очень хорошая традиция: чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается. Так было с президентскими выборами, с парламентскими. Так было с роспуском Верховной Рады, со снятием депутатской неприкосновенности. Так будет и с преодолением коррупции. Счастье — это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах», — отметил Зеленский.



Отвечая на уточняющий вопрос шеф-редактора издания LB.ua Сони Кошкиной, кого он имеет ввиду, Зеленский сказал, что «всех воров».