Гаагский арбитраж отказал РФ в пересмотре юрисдикции по «крымскому» иску Приватбанка

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в требовании пересмотра вопроса юрисдикции по иску Приватбанка об экспроприации его активов в Крыму. Об этом со ссылкой на пресс-релиз банка сообщает «Интерфакс-Украина».



«12 сентября 2019 года Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов по юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года», - говорится в пресс-релизе.



Дело в арбитраже было начато Приватбанком 13 апреля 2015 года из-за нарушения РФ обязательств в отношении к Приватбанку по активам в Крыму по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и РФ.



Россия не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. В настоящее время РФ назначила своих представителей в суде, и судебное производство продолжит свой переход к следующему этапу.



В июне 2019 года замглавы правления банка Галина Пахачук сообщила, что Приватбанк оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в 9 млрд долларов.



15 февраля 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу Приватбанка в деле против РФ.