На Донбассе ранены двое украинских военных

С начала суток 13 сентября на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Отмечается, что всего с начала суток боевики четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил.



В частности, в 3:30 утра в районе Зайцево зафиксирован минометный огонь с расходом пяти мин 82-го калибра. Через 2 часа боевики применили минометы того же калибра при обстреле Майорска, где выпустили в сторону оборонительных позиций ВСУ 10 мин.

Также огонь из пехотного оружия фиксировался неподалеку Новотроицкого и Марьинки.



Как сообщал Штаб ООС, за прошедшие сутки 12 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня, погиб военный Национальной гвардии Украины.