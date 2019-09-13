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Экспертам удалось установить личность еще одного военного, погибшего под Дебальцево

13 сентября 2019, 19:42

Экспертам удалось установить личность еще одного военного, погибшего под Дебальцево

Судмедэксперты смогли установить личность одного из украинских военнослужащих, погибших в 2015 году под Дебальцево (Донецкая область), тело которого не было идентифицировано ранее. Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Восток» Вооруженных Сил Украины.

«С помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа было установлено, что одно из тел военнослужащих, вывезенных в марте 2015 года из района Дебальцево, не идентифицированных и похороненных на Краснопольском кладбище города Днепр, принадлежит именно Вадиму Александровичу Федорченко», - говорится в сообщении штаба.

Указывается, что 20-летний Федорченко управлял КамАЗом, который ехал в колонне военных. В кабине авто также находился начальник бронетанковой службы 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба майор Никита Недоводиев.

В районе поселка Логвиново колонна была расстреляна боевиками из засады.

После эксгумации тело военнослужащего отправили в родное село Павловка Близнюковского района Харьковской области, где его похоронят.

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Дебальцево
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погиб военный ДНК-экспертиза

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