Экспертам удалось установить личность еще одного военного, погибшего под Дебальцево

Судмедэксперты смогли установить личность одного из украинских военнослужащих, погибших в 2015 году под Дебальцево (Донецкая область), тело которого не было идентифицировано ранее. Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Восток» Вооруженных Сил Украины.



«С помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа было установлено, что одно из тел военнослужащих, вывезенных в марте 2015 года из района Дебальцево, не идентифицированных и похороненных на Краснопольском кладбище города Днепр, принадлежит именно Вадиму Александровичу Федорченко», - говорится в сообщении штаба.



Указывается, что 20-летний Федорченко управлял КамАЗом, который ехал в колонне военных. В кабине авто также находился начальник бронетанковой службы 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба майор Никита Недоводиев.



В районе поселка Логвиново колонна была расстреляна боевиками из засады.



После эксгумации тело военнослужащего отправили в родное село Павловка Близнюковского района Харьковской области, где его похоронят.