Президент Эстонии: Действия России на Донбассе и в Крыму невозможно принять

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Украина и международное сообщество должны искать способы разрешения конфликта на Донбассе, и недавнее взаимное с РФ освобождение удерживаемых лиц может быть «заметным шагом на этом пути». Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.



«Но это не может произойти ценой суверенитета Украины», - сказала Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским 13 сентября.



Президент Эстонии подчеркнула, что конфликт на Донбассе Украины и оккупация Крыма - это те вещи, которые принять невозможно.



«И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне», - сказала Кальюлайд.