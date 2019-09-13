Сегодня на Донбассе были ранены шестеро украинских военных

На Донбассе позиции украинских военных с начала текущих суток 11 раз были обстреляны незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на востоке Украины.



В результате обстрелов шесть военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения разной степени тяжести, добавили в штабе.



В сообщении говорится, что боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.