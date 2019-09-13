Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►

13 сентября 2019, 22:39

Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►

Когда на Донбассе начался вооруженный конфликт, Ахмед из Судана вступил в ряды украинской армии. В Украину он приехал учится на инженера - поступил в один из полтавских ВУЗов. Здесь встретил будущую жену Маргариту. Сейчас у них двое детей. Мужчина говорит, что пошел на фронт ради спокойного будущего своих детей и жены.

Иностранцам разрешили служить в украинской армии в 2016 году. А в этом году президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства армейцам, которые отстаивают целостность и независимость Украины. Но пока ни общество, ни иностранцы, которые воюют за Украину на Донбассе, не понимают, по какому принципу происходит выдача гражданства.

Подробнее в сюжете ОТВД.

ТЕМЫ

Люди
Иностранцы украинская армия
Прочее
украинское гражданство

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск», стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
13:14
«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты
11:49
В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса
10:11
В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе
22:43
Главные события 12 сентября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:00
На неподконтрольной Донетчине сгорели 6 домов, повреждены работающие школа и детсад
16:28
Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе
13:44
«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных
11:48
В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке
11:24
«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты
10:55
Глава «ДНР» уточнил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа»
все новости
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск», стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
22:51
Пристайко: Работа по обмену «всех на всех» с Россией ведется круглосуточно
22:39
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
22:35
Коломойский о Зеленском: Он ограничен рамками мирных договоренностей
22:05
Глава МИД Украины: Для встречи «нормандской» четверки подбирают новое время
22:01
Глава СБУ: Мы и следователи Нидерландов сделали все, что могли в допросе Цемаха
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
20:12
Сегодня на Донбассе были ранены шестеро украинских военных
20:02
Президент Эстонии: Действия России на Донбассе и в Крыму невозможно принять
19:42
Экспертам удалось установить личность еще одного военного, погибшего под Дебальцево
19:09
Порошенко связывает роспуск ЦИК с идеей о местных выборах на Донбассе в обход «Минска»
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
17:53
Помощник Путина: Встреча «нормандской четверки» может состояться в октябре
все новости
ВИДЕО
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Переселенцы из Луганской области создали детский дом семейного типа
12 сентября, 19:05
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция