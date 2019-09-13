Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►

Когда на Донбассе начался вооруженный конфликт, Ахмед из Судана вступил в ряды украинской армии. В Украину он приехал учится на инженера - поступил в один из полтавских ВУЗов. Здесь встретил будущую жену Маргариту. Сейчас у них двое детей. Мужчина говорит, что пошел на фронт ради спокойного будущего своих детей и жены.



Иностранцам разрешили служить в украинской армии в 2016 году. А в этом году президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства армейцам, которые отстаивают целостность и независимость Украины. Но пока ни общество, ни иностранцы, которые воюют за Украину на Донбассе, не понимают, по какому принципу происходит выдача гражданства.



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