Пристайко: Работа по обмену «всех на всех» с Россией ведется круглосуточно

Работа по подготовке к обмену удерживаемых лиц между Российской Федерацией и Украиной идет круглосуточно, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



«И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех. Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки… Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, снова - таки ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят», - сказал Пристайко в эфире телеканала «Интер» 13 сентября.

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.



12 сентября президент Зеленский отметил, что в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске стороны обсуждают этапы и сроки освобождения украинцев, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса.



13 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки для следующего этапа обмена удерживаемых лиц с Россией.



В Кремле не исключают возможности нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, однако для этого нужна «кропотливая и растянутая во времени работа».