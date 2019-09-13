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Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день

13 сентября 2019, 23:41

Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 13 сентября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока вопрос введения миротворцев на неподконтрольную территорию Донбасса не обсуждается. При этом Зеленский заявил, что «с удовольствием» согласится на вариант развертывания миротворцев на границе Украины и России. Глава государства считает, что западные санкции против России должны сохраняться, пока не будет восстановлен мир в Украинском государстве.

Время встречи лидеров стран «нормандской четверки» еще определяется, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Украинская сторона готовит новые списки для следующего этапа обмена удерживаемых лиц с Россией. В Кремле не исключают возможности нового обмена, однако для этого нужна «кропотливая и растянутая во времени работа».

Украинские власти хотят провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольных территориях Донбасса, заявили в МИД Украины. Владимир Зеленский уточнил, что местные выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

Служба безопасности Украины сотрудничает со следователями, в том числе из Нидерландов, по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском «Боинге» MH17. Но, как заявил глава СБУ Иван Баканов, спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха, которого изначально считали ключевым свидетелем.

Реализация идеи главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина о вхождении в состав России «пока неактуальна», считает член комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Общество

В Донецке «полиция» при группировке «ДНР» задержала женщину, которую подозревают в присвоении денег, которые были ей отданы местными жителями для оформления социальных выплат на подконтрольной правительству территории.

Права человека

Очередной гуманитарный груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на трех грузовых автомобилях направился в сторону Донецка и Луганска 13 сентября.

Боевые действия

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили сообщение группировки «ЛНР» о ранении мужчины в результате взрыва мины. Также в миссии сообщили о ранении женщина в ходе обстрела в неподконтрольном правительству селе Роза Донецкой области.

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоится 18 сентября, планируется определение даты разведения войск сторон в Петровском и Золотом.

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