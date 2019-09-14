Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе

В Риге 29 октября суд рассмотрит дело Иварса Келлийса, которого обвиняют в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе и участии в боевых действиях. Об этом сообщает Delfi.



Следствие выяснило, что обвиняемый отправился на восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте. Он присоединился к незаконному формированию и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.



По данным прокуратуры, мужчина участвовал в вооруженном конфликте с февраля 2015 года по май 2016 года. В том же году он был задержан, и к нему была применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны и надзора полиции. Позже эти меры пресечения были отменены.



Латвийские СМИ сообщают, что обвиняемого зовут Иварс Келлийс. Ранее он был президентом общества «Igora Titova motoklubs».