Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Восемь украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе, один из них погиб

Обновлено
14 сентября 2019, 09:46

Восемь украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе, один из них погиб

Восемь украинских военнослужащих получили ранения вследствие выполнения боевых задач на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В пятницу, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских военнослужащих из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались позиции сил ООС вблизи Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного, Верхнеторецкого, Водяного, Пищевика, Гнутово, Зайцево, Майорска, Новгородского, Новолуганского и Хутора Вильный.

Позже штабе ООС сообщил, что вчера один украинский военный получил ранения несовместимое с жизнью во время выполнения боевого задания. Обстоятельства происшествия выясняются.

ТЕМЫ

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
13:14
«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты
11:49
В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса
10:11
В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе
22:43
Главные события 12 сентября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:00
На неподконтрольной Донетчине сгорели 6 домов, повреждены работающие школа и детсад
16:28
Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе
13:44
«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных
11:48
В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке
11:24
«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты
10:55
Глава «ДНР» уточнил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа»
все новости
10:56
Гончарук назвал успех Украины лучшим ответом на агрессию РФ
10:38
Кучма: Меркель и Макрон попробуют подтолкнуть Зеленского к уступкам с Путиным
10:24
Премьер хочет провести частичную перепись населения в Украине уже в этом году
09:57
Инвестиционный форум в Мариуполе пройдет 29 октября
09:46
Восемь украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе, один из них погиб
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
22:51
Пристайко: Работа по обмену «всех на всех» с Россией ведется круглосуточно
22:39
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
22:35
Коломойский о Зеленском: Он ограничен рамками мирных договоренностей
22:05
Глава МИД Украины: Для встречи «нормандской» четверки подбирают новое время
22:01
Глава СБУ: Мы и следователи Нидерландов сделали все, что могли в допросе Цемаха
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
20:12
Сегодня на Донбассе были ранены шестеро украинских военных
все новости
ВИДЕО
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Переселенцы из Луганской области создали детский дом семейного типа
12 сентября, 19:05
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция