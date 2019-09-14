Восемь украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе, один из них погиб

Восемь украинских военнослужащих получили ранения вследствие выполнения боевых задач на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В пятницу, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских военнослужащих из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия.



Под обстрелами оказались позиции сил ООС вблизи Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного, Верхнеторецкого, Водяного, Пищевика, Гнутово, Зайцево, Майорска, Новгородского, Новолуганского и Хутора Вильный.



Позже штабе ООС сообщил, что вчера один украинский военный получил ранения несовместимое с жизнью во время выполнения боевого задания. Обстоятельства происшествия выясняются.