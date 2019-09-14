Премьер хочет провести частичную перепись населения в Украине уже в этом году

Кабинет министров Украины хочет провести частичную перепись населения уже в этом году. Об этом во время 16-го ежегодного форума YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве заявил премьер-министр Алексей Гончарук.



По его словам, когда новое правительство приступило к работе, то поняло, что «очень плохо понимает нашу страну». В частности, сколько в Украине живет людей на самом деле.



«Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не в следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем», — сказал Гончарук.



Премьер также пообещал посвятить следующий год «большим системным реформам», которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года.



Также Гончарук объявил, что инвестиционный форум в Мариуполе состоится 29 октября.