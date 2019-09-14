Гончарук назвал успех Украины лучшим ответом на агрессию РФ

Украина должна осознать, как сосуществовать рядом со своим крупнейшим соседом — Россией. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве 14 сентября.



По его мнению, лучшим ответом на российскую агрессию может стать собственный успех Украины.



«Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные», — сказал премьер.



Ранее Гончарук анонсировал проведение инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября.