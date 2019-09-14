Зеленский анонсировал принятие закона о ветеранах

Президент Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение Верховной Радой законопроекта о статусе ветеранов. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Наша задача — знать каждого из вас и ваши нужды. Для этого нужен системный подход, он начнется с нового закона о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов вместе с ветеранами, скоро появится в парламенте. Госпожа министр обещала, что через неделю он будет готов», — сказал Зеленский, выступая на открытии национальных «Игр непокоренных» в Киеве 14 сентября.



По его словам, в законе будет зафиксирован механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.