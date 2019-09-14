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Зеленский заявил об испытательном сроке глав облгосадминистраций

14 сентября 2019, 12:06

Зеленский заявил об испытательном сроке глав облгосадминистраций

Все главы облгосадминистраций находятся на испытательном сроке до начала 2020 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя нового губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко в Днепре 14 сентября.

«Главное требование ко всем главам областных администраций... У нас такой испытательный срок до Нового года. Посмотрим, как справляются, никто не вечен», — сказал Зеленский.

5 июля Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, который до этого работал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона. Родственники Павла Кириленко живут на временно неподконтрольной территории и новый губернатор не разговаривает со своим братом.

7 июля Зеленский вручил Виталию Комарницкому служебное удостоверение главы Луганской ОГА. Комарницкий — ректор Луганского университета внутренних дел (вуз-переселенец), бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.

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