Климкин: Надеюсь, что Зеленский не пойдет на уступки Путину

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин предостерег президента Владимира Зеленского от попадания в «эмоциональную ловушку», создаваемую президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Украинская правда».



«Путин будет пытаться создать для Зеленского определенное предложение, от которого, как Путин считает, ему будет трудно отказаться. Сейчас на этой эмоциональной волне после освобождения... Он специально сделал это (обмен удерживаемыми — ред.) именно в эти временные рамки. Он сделал это после саммита "семерки" и до "нормандского" саммита», — сказал Климкин.



«Важно чтобы Россия, используя русский сленг, нам не втюхала Донбасс на своих условиях, и чтобы нас это не затянуло в никуда. На самом деле российская тактика заключается в том, чтобы процессы в Украине стали неконтролируемыми, чтобы был такой полураспад в сторону очень глубокой федерализации», — считает экс-глава МИД.



Накануне нынешний глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия «не может» принять в ней участие.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма допустил, что на встрече «нормандской четверки» лидеры Германии и Франции будут подталкивать Владимира Зеленского к компромиссам с Россией, в частности, в вопросе проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса.



Российская сторона требует имплементации «формулы Штайнмайера», предусматривающий проведение выборов и предоставление «особого статуса» региону до момента передачи границы под украинский контроль.