Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Климкин: Надеюсь, что Зеленский не пойдет на уступки Путину

14 сентября 2019, 14:30

Климкин: Надеюсь, что Зеленский не пойдет на уступки Путину

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин предостерег президента Владимира Зеленского от попадания в «эмоциональную ловушку», создаваемую президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Путин будет пытаться создать для Зеленского определенное предложение, от которого, как Путин считает, ему будет трудно отказаться. Сейчас на этой эмоциональной волне после освобождения... Он специально сделал это (обмен удерживаемыми — ред.) именно в эти временные рамки. Он сделал это после саммита "семерки" и до "нормандского" саммита», — сказал Климкин.

«Важно чтобы Россия, используя русский сленг, нам не втюхала Донбасс на своих условиях, и чтобы нас это не затянуло в никуда. На самом деле российская тактика заключается в том, чтобы процессы в Украине стали неконтролируемыми, чтобы был такой полураспад в сторону очень глубокой федерализации», — считает экс-глава МИД.

Накануне нынешний глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия «не может» принять в ней участие.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма допустил, что на встрече «нормандской четверки» лидеры Германии и Франции будут подталкивать Владимира Зеленского к компромиссам с Россией, в частности, в вопросе проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса.

Российская сторона требует имплементации «формулы Штайнмайера», предусматривающий проведение выборов и предоставление «особого статуса» региону до момента передачи границы под украинский контроль.

ТЕМЫ

Люди
Павел Климкин
Прочее
Нормандский формат
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:39
У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
13:14
«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты
11:49
В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса
10:11
В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе
22:43
Главные события 12 сентября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:00
На неподконтрольной Донетчине сгорели 6 домов, повреждены работающие школа и детсад
16:28
Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе
13:44
«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных
11:48
В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке
11:24
«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты
все новости
15:15
Зеленский ветировал Избирательный кодекс о голосовании по пропорциональной системе
14:30
Климкин: Надеюсь, что Зеленский не пойдет на уступки Путину
13:07
Разумков говорит, что увольнение членов ЦИК не связано с выборами на Донбассе
12:39
У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса
12:06
Зеленский заявил об испытательном сроке глав облгосадминистраций
11:55
Зеленский анонсировал принятие закона о ветеранах
10:56
Гончарук назвал успех Украины лучшим ответом на агрессию РФ
10:38
Кучма: Меркель и Макрон попробуют подтолкнуть Зеленского к уступкам с Путиным
10:24
Премьер хочет провести частичную перепись населения в Украине уже в этом году
09:57
Инвестиционный форум в Мариуполе пройдет 29 октября
09:46
Восемь украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе, один из них погиб
07:10
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донецкой областью
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
все новости
ВИДЕО
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Переселенцы из Луганской области создали детский дом семейного типа
12 сентября, 19:05
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция