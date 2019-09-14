Зеленский ветировал Избирательный кодекс о голосовании по пропорциональной системе

Президент Владимир Зеленский вернул на рассмотрение Верховной Рады Избирательный кодекс, принятый 11 июля депутатами 8-го созыва. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



В предложениях Зеленского указывается, что «Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур».



Зеленский на 11 страницах дал 17 замечаний к Кодексу. По его мнению, Кодекс, который предусматривает пропорциональную избирательную систему в Раду с открытыми региональными списками, «дает основания для вывода о фактическом сохранения составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам».



11 июля 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс, который вводит пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам.



Наиболее резонансной является часть кодекса о выборах в Верховную Раду, которая предусматривает систему с открытыми списками.



Избирателю придется помнить номер партии, определенный жеребьевкой, за которую хочет проголосовать. В соответствующие окошка он вписывает номер партии. Ниже в бюллетене избиратель (по желанию, не обязательно) указывает номер кандидата, но исключительно от той партии, за которую голосует.



Если избиратель никого из кандидатов не укажет, это будет значить, что избиратель соглашается с тем порядком кандидатов в его регионе, который составила партия.



При подведении итогов голосования ЦИК будет считать, в первую очередь, сколько каждая партия набрала голосов по всей Украине и устанавливать, кто преодолевает проходной барьер. Эти партии примут участие в распределении мандатов.